Federica Pellegrini mostra il pancione, Matteo Giunta: "Sicuri non siano due?"
La Divina condivide alcuni scatti della gravidanza e il marito si "scatena" sui social. Ad aprile il lieto evento
Ultimi giorni di gravidanza per Federica Pellegrini, ormai giunta al nono mese. Mentre la campionessa di nuoto si prepara al parto, sui social non nasconde la sua gioia e condivide alcuni scatti con il pancione, lievitato a tal punto che Matteo Giunta, suo marito, ha qualche dubbio. "Siamo sicuri non sono due?", chiede simpaticamente l'ex nuotatore, ora allenatore, sotto il post di Instagram della moglie. La "Divina" dello sport italiano si accorge del commento e risponde in modo eloquente: "Io ti uccido", smorzato da tre faccine sorridenti. I follower, divertiti, sono entrati nella "discussione" tra marito e moglie e hanno ipotizzato che sì, i bambini siano effettivamente due. In realtà sarà uno solo. Anzi, "una sola", essendo una femminuccia.
Come si chiamerà? Il toto-nome
Il nome della bambina è già stato scelto, ma non è stato ancora reso noto. Matteo Giunta, a Verissimo, ha rivelato che significa "calma, pace, tranquillità". Gli utenti hanno quindi ipotizzato che la secondogenita della coppia sarà... Irene, che in greco antico significa "pace" o "tempo di pace". Nella mitologia greca, Eirene era la dea personificazione della pace, figlia di Zeus e Temi, simbolo di armonia, tranquillità e prosperità.
Ecco chi ha deciso il nome
A decidere il nome della secondogenita è stata... la primogenita, Matilde. "Questa volta il nome non l'abbiamo scelto noi. Matilde è un'appassionata di libri, e da quando è piccola è molto appassionata a un libro in particolare. Il nome di questa protagonista è entrato nelle nostre teste", hanno rivelato. Matteo Giunta non sta già più nella pelle, e a Verissimo non è riuscito a trattenere la sua felicità: "Sono molto contento. Preoccupato, ma molto contento. Sono contento che nostra figlia Matilde abbia una sorellina, anche se sarò in minoranza", ha scherzato.
Federica Pellegrini racconta sui social la sua prima estate da mamma
Quando nascerà?
Come detto, Federica Pellegrini è ormai al nono mese. Insomma, ci siamo per davvero. La nascita della bambina è prevista infatti ad aprile. "Farò un parto cesareo programmato. L'altra volta è stato tosto anche per la bambina. Ho fatto un parto cesareo d'urgenza. Questa volta sappiamo già come andrà", ha spiegato a Verissimo la "Divina".