IL DUBBIO

Federica Pellegrini mostra il pancione, Matteo Giunta: "Sicuri non siano due?"

La Divina condivide alcuni scatti della gravidanza e il marito si "scatena" sui social. Ad aprile il lieto evento

11 Mar 2026 - 17:57
1 di 4
© Instagram
© Instagram
© Instagram

© Instagram

© Instagram

Ultimi giorni di gravidanza per Federica Pellegrini, ormai giunta al nono mese. Mentre la campionessa di nuoto si prepara al parto, sui social non nasconde la sua gioia e condivide alcuni scatti con il pancione, lievitato a tal punto che Matteo Giunta, suo marito, ha qualche dubbio. "Siamo sicuri non sono due?", chiede simpaticamente l'ex nuotatore, ora allenatore, sotto il post di Instagram della moglie. La "Divina" dello sport italiano si accorge del commento e risponde in modo eloquente: "Io ti uccido", smorzato da tre faccine sorridenti. I follower, divertiti, sono entrati nella "discussione" tra marito e moglie e hanno ipotizzato che sì, i bambini siano effettivamente due. In realtà sarà uno solo. Anzi, "una sola", essendo una femminuccia.

Leggi anche

Matteo Giunta rompe il silenzio: "Mia figlia è stata due volte in ospedale, lo sfogo era inevitabile"

Federica Pellegrini sulle convulsioni della figlia: "Paura incredibile, tanti genitori come noi"

Come si chiamerà? Il toto-nome

 Il nome della bambina è già stato scelto, ma non è stato ancora reso noto. Matteo Giunta, a Verissimo, ha rivelato che significa "calma, pace, tranquillità". Gli utenti hanno quindi ipotizzato che la secondogenita della coppia sarà... Irene, che in greco antico significa "pace" o "tempo di pace". Nella mitologia greca, Eirene era la dea personificazione della pace, figlia di Zeus e Temi, simbolo di armonia, tranquillità e prosperità. 

Leggi anche

Federica Pellegrini e Matteo Giunta tornano a casa dall'ospedale con la figlia Matilde

Federica Pellegrini pubblica una foto della figlia in terapia: "Tutto il resto è rumore di sottofondo"

Ecco chi ha deciso il nome

 A decidere il nome della secondogenita è stata... la primogenita, Matilde. "Questa volta il nome non l'abbiamo scelto noi. Matilde è un'appassionata di libri, e da quando è piccola è molto appassionata a un libro in particolare. Il nome di questa protagonista è entrato nelle nostre teste", hanno rivelato. Matteo Giunta non sta già più nella pelle, e a Verissimo non è riuscito a trattenere la sua felicità: "Sono molto contento. Preoccupato, ma molto contento. Sono contento che nostra figlia Matilde abbia una sorellina, anche se sarò in minoranza", ha scherzato.

Federica Pellegrini racconta sui social la sua prima estate da mamma

1 di 14
© Instagram
© Instagram
© Instagram

© Instagram

© Instagram

Quando nascerà?

 Come detto, Federica Pellegrini è ormai al nono mese. Insomma, ci siamo per davvero. La nascita della bambina è prevista infatti ad aprile. "Farò un parto cesareo programmato. L'altra volta è stato tosto anche per la bambina. Ho fatto un parto cesareo d'urgenza. Questa volta sappiamo già come andrà", ha spiegato a Verissimo la "Divina".

Ti potrebbe interessare

videovideo
federica pellegrini
matteo giunta
gravidanza

Sullo stesso tema