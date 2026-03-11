Federica Pellegrini mostra il pancione, Matteo Giunta: "Sicuri non siano due?"

A decidere il nome della secondogenita è stata... la primogenita, Matilde. "Questa volta il nome non l'abbiamo scelto noi. Matilde è un'appassionata di libri, e da quando è piccola è molto appassionata a un libro in particolare. Il nome di questa protagonista è entrato nelle nostre teste", hanno rivelato. Matteo Giunta non sta già più nella pelle, e a Verissimo non è riuscito a trattenere la sua felicità: "Sono molto contento. Preoccupato, ma molto contento. Sono contento che nostra figlia Matilde abbia una sorellina, anche se sarò in minoranza", ha scherzato.