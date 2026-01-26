Federica Pellegrini pubblica una foto della figlia in terapia: "Tutto il resto è rumore di sottofondo"
Dopo lo sfogo via social del marito Matteo Giunta anche la Divina torna sulle condizioni di salute della piccola Matilde
"Tutto il resto è rumore di sottofondo". Con queste parole e con una foto della figlia Matilde a letto monitorata con uno strumento medico, Federica Pellegrini prova a mettere la parola fine sulle polemiche scoppiate nelle ultime settimane intorno alle parole sue e del marito Matteo Giunta riguardo le condizioni di salute della loro bimba. Tutto era nato con la primogenita in ospedale con le convulsioni, la grande paura e lo sfogo social di Giunta contro i genitori "irresponsabili" perché "mandano all'asilo figli febbricitanti", al quale erano seguite anche delle puntualizzazioni per spegnere le critiche. Con ringraziamenti finali.
La storia su Instagram
Sotto una piccola coperta rosa che lascia scoperti i piedini nudi appare la piccola Matilde, un anno lo scorso 3 gennaio. La bimba sembra affrontare i postumi della malattia: il suo piede è collegato a una macchina che la monitora.
Tanti i messaggi di solidarietà rivolti all'ex campionessa, che è anche in dolce attesa. Ma non sembra essere del tutto alle spalle lo spavento che i genitori si sono presi prima di Natale, ma sembra esserci la volontà di non continuare con le polemiche dei giorni scorsi.
Lo stesso Matteo Giunta era tornato a parlare sui social e, successivamente, con un'altra storia aveva ringraziato di cuore tutte le persone che hanno scritto e mostrato vicinanza alla sua famiglia in questi giorni. "Mi dispiace non riuscire a rispondere a tutti, - si leggeva nel suo post, - ma i vostri messaggi sono stati davvero preziosi. Se ne avrò la possibilità e le capacità, cercherò di espormi affinché la tutela di bambini, genitori e maestre possa concretamente migliorare".