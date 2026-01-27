Giunta-Pellegrini e lo sfogo social che ha diviso i genitori: avere la febbre è una "colpa"?

Un equilibrio da trovare - Lo sfogo di Giunta ha colpito un nervo sensibile: da una parte la legittima tutela della salute collettiva, dall’altra la comprensibile difficoltà di conciliare lavoro, famiglia e cura dei figli. In mezzo, ci sono raccomandazioni basate su evidenze scientifiche e su un sano principio di precauzione. La sfida per molti genitori resta quindi quella di bilanciare responsabilità sociale, benessere individuale e pressioni della vita quotidiana, senza trasformare la paura di contagio in un giudizio di colpevolezza, ma utilizzando informazioni e linee guida per fare scelte consapevoli, giorno dopo giorno. Uno sfogo divisivo perché molti genitori che si sentono messi sotto accusa, il non accorgersi di un figlio potenzialmente contagioso fosse frutto di pigrizia o scarso impegno. Forse la domanda giusta non è se avere la febbre sia una colpa. Ma perché sentiamo il bisogno di trasformarla in un processo. Tra il “menefreghismo" e "il protocolllo" esiste una zona grigia fatta di buon senso, ascolto e responsabilità condivisa.