Federica Pellegrini e Matteo Giunta tornano a casa dall'ospedale con la figlia Matilde
Dopo giorni di paura e tensione, la campionessa e Matteo Giunta riabbracciano la normalità insieme alla loro bambina
Dopo settimane difficili, segnate dall'ansia e dai giorni trascorsi in ospedale, Federica Pellegrini e Matteo Giunta hanno riportato a casa la piccola Matilde. A dare la notizia è stata la stessa ex campionessa di nuoto, con poche parole e un'immagine dal sapore intimo e potente: uno scatto in ascensore, la famiglia finalmente riunita. "A casa", scrive Federica. Una frase semplice, ma carica di significato, che chiude un periodo complesso e apre di nuovo le porte alla normalità. Anche Matteo Giunta ha voluto condividere il momento, affidandosi alla musica per dire ciò che le parole faticano a esprimere. Nelle sue storie Instagram risuona "Better Together": meglio insieme. Un messaggio chiaro, che racconta l'unione e la forza trovata proprio nei giorni più duri.
Giorni di paura e notti in ospedale
La preoccupazione per Matilde aveva tenuto tutti con il fiato sospeso. La bambina era stata ricoverata per complicazioni respiratorie legate a nuovi episodi di convulsioni febbrili, una condizione che, seppur relativamente frequente nei bambini, resta un'esperienza traumatica per qualsiasi genitore. Secondo quanto emerso, Federica non si sarebbe praticamente mai allontanata dal letto della figlia, vivendo ore sospese tra timori e speranza. Matteo Giunta aveva raccontato senza filtri quanto fosse devastante affrontare situazioni simili: sapere che non è raro non rende affatto più semplice veder soffrire la propria bambina.
Lo sfogo e il senso di comunità
Proprio da questa tensione emotiva era nato lo sfogo dell'allenatore sui social, un messaggio duro ma sentito, rivolto a chi manda i figli a scuola o all'asilo nonostante febbre e malessere. Non un attacco fine a se stesso, ma un appello al senso di responsabilità collettiva, alla consapevolezza che le scelte individuali possono avere conseguenze sugli altri. Parole che avevano acceso il dibattito.
La normalità ritrovata
Ora, però, il tempo della paura sembra alle spalle. Matilde è tornata a casa, nel suo ambiente, circondata dall'amore dei suoi genitori.