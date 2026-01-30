Dopo settimane difficili, segnate dall'ansia e dai giorni trascorsi in ospedale, Federica Pellegrini e Matteo Giunta hanno riportato a casa la piccola Matilde. A dare la notizia è stata la stessa ex campionessa di nuoto, con poche parole e un'immagine dal sapore intimo e potente: uno scatto in ascensore, la famiglia finalmente riunita. "A casa", scrive Federica. Una frase semplice, ma carica di significato, che chiude un periodo complesso e apre di nuovo le porte alla normalità. Anche Matteo Giunta ha voluto condividere il momento, affidandosi alla musica per dire ciò che le parole faticano a esprimere. Nelle sue storie Instagram risuona "Better Together": meglio insieme. Un messaggio chiaro, che racconta l'unione e la forza trovata proprio nei giorni più duri.