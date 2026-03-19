L'ex nuotatrice ha poi evidenziato che le reazioni alle dichiarazioni di un uomo e a quelle di una donna sono spesso diverse. Le opinioni espresse dagli atleti maschili tendono a essere perdonate con maggiore facilità. Inoltre, Pellegrini ha evidenziato la tendenza a mettere la donna in una categoria precisa: "è vincente ma...". Dopo il "ma" può esserci "è stronza", "è mamma", "non è mamma", "non mi piace". "Una campionessa deve sempre avere qualcosa che non va: non può essere vincente e basta", ha osservato l'ex nuotatrice. Ha poi preso come esempio la polemica nata intorno a Francesca Lollobrigida durante le Olimpiadi invernali, quando, dopo aver vinto l'oro, ha risposto alle domande dei giornalisti con il figlio tra le braccia. Per Pellegrini, questo caso "dimostra che c'è ancora da lavorare perché c'è tanto rumore per nulla. Dopo la vittoria qualunque mamma, come Francesca, sarebbe corsa dal figlio ad abbracciarlo e non lo avrebbe più lasciato andare".