Federica Pellegrini, l'ecografia con Matilde emoziona i fan
La campionessa del nuoto si prepara alla nascita della seconda figlia e condivide momenti intimi con la primogenita: tra tenerezza e interrogativi, cresce l'attesa in famiglia
Manca ormai pochissimo alla nascita della secondogenita di Federica Pellegrini, attesa per aprile. L'ex campionessa olimpica sta vivendo le ultime settimane di gravidanza circondata dall'affetto dei suoi cari, ma soprattutto dalla presenza costante della figlia Matilde, che ha appena due anni. Negli scatti pubblicati sui social, la bambina appare sempre al fianco della mamma: momenti quotidiani, attimi di gioco e persino visite mediche diventano occasioni per condividere un legame che si fa sempre più forte. Tra le immagini più significative, proprio quella dell’ecografia, simbolo di un passaggio importante per tutta la famiglia.
A corredo delle foto, Pellegrini lascia spazio a un pensiero tenero e spontaneo: si domanda se Matilde abbia davvero compreso che presto diventerà sorella maggiore. I fan non hanno tardato a rispondere, riempiendo i commenti di messaggi affettuosi e rassicuranti. In molti sottolineano come l’arrivo di una sorellina rappresenti un dono prezioso: una compagna di vita con cui crescere, condividere esperienze e costruire ricordi.
Qualche settimana fa, ospite di Verissimo, la campionessa del nuoto aveva già raccontato alcuni dettagli del parto imminente. Dopo un primo cesareo d'urgenza, questa volta la scelta è stata diversa: un intervento programmato, deciso con maggiore consapevolezza. La sportiva ha anche svelato un dettaglio tenero e curioso: il nome della seconda figlia sarà scelto proprio da Matilde. La bambina, appassionata di lettura, si è innamorata di un personaggio di un libro, tanto da portarlo nella vita reale della famiglia.