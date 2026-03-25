Federica Pellegrini, l'ecografia con Matilde emoziona i fan

Qualche settimana fa, ospite di Verissimo, la campionessa del nuoto aveva già raccontato alcuni dettagli del parto imminente. Dopo un primo cesareo d'urgenza, questa volta la scelta è stata diversa: un intervento programmato, deciso con maggiore consapevolezza. La sportiva ha anche svelato un dettaglio tenero e curioso: il nome della seconda figlia sarà scelto proprio da Matilde. La bambina, appassionata di lettura, si è innamorata di un personaggio di un libro, tanto da portarlo nella vita reale della famiglia.