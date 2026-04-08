Federica Pellegrini, primo scatto social con le figlie Matilde e Rachele
La "Divina" torna a casa dopo il parto e condivide sui social un momento della sua nuova quotidianità
A inizio aprile la bellissima notizia: Federica Pellegrini è diventata mamma per la seconda volta. "Ciao Rachele. La nostra piccola nata con la luna rosa", è stato il messaggio con cui la campionessa di nuoto ha annunciato su Instagram la nascita della secondogenita. Ora la "Divina" è tornata a casa, e ha condiviso sui social la prima foto in compagnia di entrambe le figlie: Matilde (nata nel 2024) e, appunto, Rachele. "Contorsionismi", ha scritto Federica a corredo del dolce scatto della sua nuova quotidianità.
Il commento di Matteo Giunta
Nell'immagine pubblicata da Pellegrini si intravede anche uno dei cagnolini della famiglia. "Comunque per essere considerata una foto di famiglia mancano un marito e tre cani", ha commentato ironicamente Matteo Giunta, marito della "Divina" e padre di Matilde e Rachele. Il 43enne, allenatore di nuoto, è al settimo cielo: in un'intervista a Verissimo prima del parto di Federica, non è riuscito a trattenere la sua felicità. "Sono molto contento. Preoccupato, ma molto contento. Sono contento che nostra figlia Matilde abbia una sorellina, anche se sarò in minoranza", ha scherzato.
Chi ha scelto il nome Rachele?
A decidere il nome della secondogenita è stata... la primogenita Matilde. "Questa volta il nome non l'abbiamo scelto noi. Matilde è un'appassionata di libri, e da quando è piccola è molto appassionata a un libro in particolare - aveva spiegato a Verissimo la coppia -. Il nome di questa protagonista è entrato nelle nostre teste".