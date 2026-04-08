Federica Pellegrini, primo scatto social con le figlie Matilde e Rachele

Nell'immagine pubblicata da Pellegrini si intravede anche uno dei cagnolini della famiglia. "Comunque per essere considerata una foto di famiglia mancano un marito e tre cani", ha commentato ironicamente Matteo Giunta, marito della "Divina" e padre di Matilde e Rachele. Il 43enne, allenatore di nuoto, è al settimo cielo: in un'intervista a Verissimo prima del parto di Federica, non è riuscito a trattenere la sua felicità. "Sono molto contento. Preoccupato, ma molto contento. Sono contento che nostra figlia Matilde abbia una sorellina, anche se sarò in minoranza", ha scherzato.