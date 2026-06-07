Il bambino è il primo figlio di Rose Villain e del marito Andrea Ferrara, conosciuto dal pubblico come Sixpm, produttore musicale tra i più apprezzati della scena urban italiana. La loro storia d'amore affonda le radici nella musica. I due si sono conosciuti in studio di registrazione e da quella sintonia professionale è nato un legame che negli anni si è trasformato in una delle coppie più solide del panorama musicale. A raccontare quel primo incontro era stata la stessa artista: "Con Andrea ci siamo prima innamorati musicalmente. La prima volta che ci siamo visti gli ho chiesto una ritmica fatta con rumori di foglie e lui non mi ha presa per pazza". Dopo anni insieme, il matrimonio celebrato a New York nel maggio del 2022 ha suggellato una relazione che oggi si arricchisce di un nuovo capitolo.