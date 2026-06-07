Rose Villain pubblica il nuovo album "radio vega"
© Kate Biel
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Nessun servizio fotografico e nessun annuncio in grande stile. Solo una frase, una data e l'emozione di un momento destinato a cambiare tutto. Rose Villain ha scelto la semplicità per condividere con i suoi fan la nascita del suo primo figlio. La cantante milanese, tra le protagoniste più amate della nuova scena pop italiana, ha affidato a Instagram il racconto di un giorno speciale. In una storia pubblicata sul suo profilo ha scritto: "Mai stata così felice", accompagnando le parole con un cuore nero e alcuni dettagli che hanno subito catturato l'attenzione dei follower. Il piccolo è nato il 2 giugno a New York alle 22.48 e si chiama Francis Knight Ferrara.
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Il bambino è il primo figlio di Rose Villain e del marito Andrea Ferrara, conosciuto dal pubblico come Sixpm, produttore musicale tra i più apprezzati della scena urban italiana. La loro storia d'amore affonda le radici nella musica. I due si sono conosciuti in studio di registrazione e da quella sintonia professionale è nato un legame che negli anni si è trasformato in una delle coppie più solide del panorama musicale. A raccontare quel primo incontro era stata la stessa artista: "Con Andrea ci siamo prima innamorati musicalmente. La prima volta che ci siamo visti gli ho chiesto una ritmica fatta con rumori di foglie e lui non mi ha presa per pazza". Dopo anni insieme, il matrimonio celebrato a New York nel maggio del 2022 ha suggellato una relazione che oggi si arricchisce di un nuovo capitolo.
Tra gli aspetti che hanno subito acceso la curiosità del pubblico c'è il nome scelto per il neonato. Francis Knight Ferrara è una combinazione insolita per gli standard italiani, ma profondamente legata alla storia personale dei genitori. Il primo nome, Francis, sembra essere un omaggio al nonno materno, Franco Luini, imprenditore noto per aver fondato il marchio Tucano. Knight, invece, significa "cavaliere" in inglese e rafforza l'identità internazionale della famiglia, da anni divisa tra Italia e Stati Uniti. La nascita nella Grande Mela non rappresenta una sorpresa per chi segue la coppia. New York è infatti il luogo che più di ogni altro ha segnato il percorso umano e professionale di Rose Villain. Dopo aver lasciato Milano, l'artista ha trascorso diversi anni negli Stati Uniti tra Los Angeles e New York, città che è diventata il suo punto di riferimento artistico e personale.