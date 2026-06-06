Francesca Michielin si sposa: chi è Davide Spigarolo, l'uomo che ha conquistato il suo cuore
A confermare l'imminente matrimonio col compagno Davide Spigarolo, sono le pubblicazioni apparse nei comuni di origine della coppia
Francesca Michielin si prepara a vivere uno dei momenti più importanti della sua vita privata. Dopo anni vissuti lontano dai riflettori del gossip, sarebbe prossima alle nozze con il compagno Davide Spigarolo, preparatore atletico lontano dal mondo dello spettacolo. L'indiscrezione trova conferma nelle pubblicazioni matrimoniali comparse nei comuni di Bassano del Grappa e Marostica, città d'origine rispettivamente della cantante e del futuro marito.
Chi è il futuro marito della cantante
A differenza della futura moglie, Davide Spigarolo ha sempre mantenuto un profilo lontano dal mondo dello spettacolo. Trentatre anni, lavora come preparatore atletico e conduce una vita distante dalle dinamiche della notorietà. Il suo cognome è però legato a una figura storica dello sport italiano. Davide è figlio di Gabriella Dorio, ex campionessa dell'atletica leggera e medaglia d'oro nei 1500 metri alle Olimpiadi di Los Angeles del 1984.
Una storia d'amore vissuta con discrezione
Fin dall'inizio della relazione, Francesca Michielin e Davide Spigarolo hanno scelto di proteggere la loro privacy. Le apparizioni pubbliche insieme sono state rare e anche sui social la coppia ha sempre preferito condividere solo pochi momenti della propria quotidianità. Una scelta coerente con il carattere dell'artista, che nel corso della sua carriera ha spesso cercato di tenere separata la dimensione professionale da quella personale, evitando di trasformare la propria vita sentimentale in un argomento da copertina.
Un momento speciale anche per la carriera
Le nozze arrivano in un periodo particolarmente intenso anche sul fronte professionale. Francesca Michielin è infatti pronta a inaugurare una nuova fase artistica con l'uscita del progetto discografico "Magia Bianca", atteso il 12 giugno. L'album è stato anticipato dai singoli "Una donna non può" e "Strega comanda".