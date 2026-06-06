Fin dall'inizio della relazione, Francesca Michielin e Davide Spigarolo hanno scelto di proteggere la loro privacy. Le apparizioni pubbliche insieme sono state rare e anche sui social la coppia ha sempre preferito condividere solo pochi momenti della propria quotidianità. Una scelta coerente con il carattere dell'artista, che nel corso della sua carriera ha spesso cercato di tenere separata la dimensione professionale da quella personale, evitando di trasformare la propria vita sentimentale in un argomento da copertina.