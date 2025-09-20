Francesca Michielin incontra i Planet Funk: la nostalgia della leggerezza in "E' naturale"

Scritto e composto dalla stessa Francesca con Federica Abbate, Francesco Catitti, Jacopo Ettorre e i Planet Funk (Dan Black, Alex Neri, Marco Baroni), il singolo vede Francesca collaborare per la prima volta con il collettivo internazionale multiplatino Planet Funk e la carismatica voce di Dan Black. "Ho cominciato questo percorso di riaffermazione di me stessa scegliendo di proporre al pubblico i miei lavori più personali e 'È Naturale' è una continuazione di questo racconto. Si ritorna alla dimensione dell’infanzia, a quando ascoltavo 'The illogical consequence' dei Planet Funk con il lettore cd e sognavo di fare la musicista. È incredibile come crescendo ho ritenuto il fatto di “sognare” come qualcosa per ragazzini, quando invece era il motore di tutto. Ho passato gli ultimi anni ad autosabotarmi, insicura di me stessa, perché senza rendermene conto chiedevo agli altri di dirmi come dovevo essere. E allora ho chiesto alla Band (colonna sonora della mia infanzia) di seguirmi in una canzone che ammette che sì, una volta io ero più naturale, ma ammettendolo, posso ricominciare a esserlo ogni giorno di più", racconta Francesca.