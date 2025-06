Francesca Michielin è la voce di Bambi: “Un’esperienza intensa e commovente”

Francesca Michielin presta la sua voce al nuovo, emozionante film "Bambi – Una vita nei boschi", in arrivo al cinema il 26 giugno. Un racconto delicato e altrettanto potente che affida alla narrazione della cantautrice veneta la guida in un mondo selvaggio e reale, dove gli animali sono protagonisti autentici e non più disegnati. "Partecipare a questo progetto è stato per me molto commovente e intenso", ha dichiarato Michielin. "Bambi incarna la purezza dell’infanzia, quel momento in cui si è al tempo stesso fragili ma pieni di meraviglia". La voce della cantante accompagna lo spettatore lungo il viaggio del cerbiatto protagonista, in un racconto che non rinuncia alla dolcezza non edulcorando la durezza della natura e della vita.