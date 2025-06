"Lilo & Stitch", è morto l'attore David Hekili Kenui Bell: aveva debuttato nel live action poche settimane fa

La portavoce dell'attore, Lashauna Downie, ha dichiarato a TMZ di aver appreso della scomparsa di Bell solo tramite i social media e ha definito l'attore un "gigante buono" descrivendo la sua scomparsa come "straziante" e "triste". "Era uno dei miei migliori talenti e incarnava il vero significato di aloha... un gigante gentile".

Bell Viveva a Waimea e aveva lavorato come assistente sovrintendente aeroportuale presso l’aeroporto internazionale Ellison Onizuka Kona di Keaholeera. Era anche membro del SAG-AFTRA ed è apparso anche in alcuni episodi di Hawaii Five-0, nel ruolo di Isaacnel 2014 e in quello di Manu Salani in Magnum P.I. nel 2018 e nel 2019.

"David amava fare l'attore, fare doppiaggi, viaggiare come ambasciatore per la Kona Brew", ha raccontato sua sorella. "L'industria cinematografica e l'intrattenimento lo entusiasmavano tantissimo e adoravo il suo interesse per le arti", ha aggiunto la sorella su Facebook.

In cantiere Bell aveva anche una commedia d'azione di prssima uscita, "The Wrecking Crew, con Dave Bautista e Jason Momoa nei panni di due fratellastri agli antipodi che devono collaborare per svelare la cospirazione dietro l'omicidio del padre alle Hawaii.