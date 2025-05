Disney svela i nuovi titoli in arrivo, da "Frozen 3" al ritorno di "Avatar" e c'è anche Lucio Corsi

E poi la nuova avventura degli animali 'cittadini' animati con una svolta da giallo comedy in 'Zootropolis 2' dei premi Oscar Jared Bush e Byron Howard, in sala dal 26 novembre, e il terzo capitolo dell'universo epico di James Cameron, Avatar, 'Fuoco e Cenere', in arrivo il 17 dicembre.

Il 23 luglio arriva la nuova formazione per la prima famiglia di supereroi Marvel composta da Reed Richards/Mister Fantastic (Pedro Pascal), Sue Storm/Donna Invisibile (Vanessa Kirby), Johnny Storm/Torcia Umana (Joseph Quinn) e Ben Grimm/la Cosa (Ebon Moss-Bachrach) in "I Fantastici 4: Gli Inizi di Matt Shankman". Jeremy Allen White, mattatore di una delle serie rivelazione degli ultimi anni, "The Bear", è un giovane Bruce Springsteen in Deliver Me from Nowhere di Scott Cooper, che potrebbe debuttare a un festival in attesa dell'uscita in sala a ottobre.

Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan concedono il bis, a 22 anni da "Quel pazzo venerdì", come madre e figlia che si risvegliano una nel corpo dell'altra in "Quel pazzo venerdì, sempre più pazzo" (6 agosto). La premio Oscar Olivia Colman e Benedict Cumberbatch, protagonisti di "I Roses" di Jay Roach in uscita il 27 agosto, rimettono in scena la guerra fra coniugi 'combattuta' da Michael Douglas e Kathleen Turner nel film del 1989. Jared Leto incarna un punto di congiunzione tra uomo e l'IA in "Tron: Ares" di Joachim Ronning (dal 9 ottobre in sala).