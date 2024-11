Nel novembre 2025 uscirà il sequel di "Zootropolis", film vincitore del premio Oscar nel 2016. In questo nuovo capitolo, i detective Judy Hopps e Nick Wilde si trovano a inseguire un misterioso rettile che arriva a Zootropolis, sconvolgendo la città dei mammiferi. Per risolvere il caso, dovranno infiltrarsi in nuove e inaspettate aree della città, mettendo alla prova la loro collaborazione come mai prima d'ora. La regia e la sceneggiatura sono affidate a Jared Bush, con Yvett Merino come produttrice.