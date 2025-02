Francesca Michielin per i 30 anni si regala un super cast all'Arena di Verona

Quest'anno è tornata a Sanremo con "Fango in paradiso", a quasi dieci anni dal debutto di "Nessun grado di separazione", e, soprattutto, torna alla musica dopo un periodo molto difficile seguito a un'operazione importante in cui le è stato asportato un rene. "Ho cercato di alzare l'asticella, portando una nuova me. È stato faticoso riprendermi e la canzone è una sorta di liberazione, come se tutto il mio corpo avesse voglia di tornare: a cantare e a muoversi - dice lei -. Vuole ribadire di esserci e di essere più forte di prima". E rivela di non aver mai pensato di smettere, "perché amo la musica. Certo, quando il dolore mi impediva di alzarmi dal letto, mi sono chiesta se sarei riuscita a tornare a fare quello che amavo e che era il mio lavoro. E ho continuato ad andare in studio anche quando sembrava non avessi niente da dire, ma la musica arriva anche facendola, come 'Fango in Paradiso'. Ora sono qua e non dico che ne sono uscita con un pezzo in meno, ma più forte. E con la consapevolezza che bisogna essere grati di quello che si ha".