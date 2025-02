In questi giorni i cantanti di Sanremo 2025 sono impegnati tra prove e interviste. La scala dell'Ariston, però, ha già fatto la sua prima vittima: Francesca Michielin. L'artista, in gara con "Fango in Paradiso", ha infatti pubblicato sui social una foto di lei sdraiata in auto con un vistoso tutore al piede destro. "Non c’è nessun grado di separazione tra me e le scale dell’Ariston: sono caduta anche stavolta. Sanremo, non smetti mai di regalarmi emozioni! Pronta a partire". Non sarà quindi un infortunio a fermarla e Francesca è pronta ad affrontare Sanremo anche su un piede solo. In questo momento sfortunato può comunque contare su un amico, il pupazzo portafortuna dell'omino Michelin che tiene stretto tra le braccia.