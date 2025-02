Proprio nel periodo più duro Francesca ha voluto aggrapparsi alla musica, anche quando il suo corpo fatica a rispondere e a tornare quello di prima dopo l'operazione. "Io credo nelle canzoni benedette e nelle canzoni meno benedette - sottolinea -, però sono anche figlia e nipote di un artigiano e sono nipote di un artigiano. Mio papà mi ha sempre detto che a volte le cose non riescono però non è che per quello non si va in bottega a creare qualcosa. Magari qualcosa ti esce male ma il fatto di stare lì aiuta a elaborare le cose a lavorare anche con se stessi con la propria interiorità. E quindi sono andata tantissimo in studio quest'anno ho fatto cose che sicuramente non usciranno perché non sono giuste per me in questo momento però ho veramente buttato fuori". "Secondo me è un grande lavoro di artigianato il fatto di dire io stamattina non vado a Gardaland ma vado in studio - prosegue -. Io avevo un po' l'atteggiamento del tipo 'o c'è l'ispirazione per qualcosa di eclatante oppure non faccio niente. E invece poi scopri che se tutti i giorni o quasi lavori su di te lavori sulla tua scrittura la tua scrittura migliora notevolmente e riesci a tirare fuori delle cose che magari non sarebbero mai venute fuori".