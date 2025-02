Sanremo 2025: Francesca Michielin - "Fango in Paradiso", il significato del testo

Si intitola "Fango in paradiso" la canzone con Francesca Michielin torna al Festival di Sanremo. Per la cantautrice è il terzo Festival in gara dopo il debutto nel 2016 con "Nessun grado di separazione" e la partecipazione nel 2021 con "Chiamami per nome" in coppia con Fedez, a cui bisogna aggiungere il suo coinvolgimento con Emma nel 2022 con il ruolo inedito di direttrice d’orchestra. La canzone è una ballata di stampo classico, scritta dalla stessa Michielin con la collaborazione di Alessandro Raina e Davide Simonetta.