Niall Horan ricorda Liam Payne con il nuovo brano "End of an Era"

Niall Horan ha scoperto che Liam Payne era morto tramite un messaggio e ha reagito con incredulità alla notizia. "Non ci si aspetta la morte di una persona così giovane, soprattutto quando è passato poco tempo dall'ultimo incontro. Sono passato dallo shock alla tristezza, alla rabbia". Nei giorni successivi, l'ex membro degli One Direction si è immerso nei ricordi, riguardando tantissime foto e video dei momenti trascorsi assieme a Liam. "Subito è arrivata la nostalgia, insieme alla paura, alla tristezza e a tutto ciò che accompagna il dolore".