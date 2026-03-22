Niall Horan ricorda Liam Payne con il nuovo brano "End of an Era"
Con questa canzone, l'ex membro degli One Direction ha voluto rievocare un periodo preciso della sua vita
Niall Horan © Wikipedia
È passato quasi un anno e mezzo dalla morte di Liam Payne, che ha lasciato un enorme vuoto non solo nei cuori dei fan degli One Direction ma anche in quelli di chi ha fatto parte della boy band. Tra di loro c'è anche Niall Horan, che di recente ha dedicato all'amico un nuovo brano, intitolato End of an Era. Non si tratta di una hit creata per scalare le classifiche, bensì di una canzone estremamente personale con la quale Horan ha voluto ricordare un periodo preciso della sua vita e dire addio all'ex compagno di band.
Un brano per elaborare il lutto
Durante un'intervista a "GQ", Niall Horan ha dichiarato che dopo il funerale di Liam Payne ha scelto di mettere "in pausa" la propria carriera e ritirarsi dalle scene per un po'. End of an Era rappresenta il suo modo di elaborare una perdita così grande e improvvisa. Dal testo emergono con chiarezza i sentimenti che ha provato negli scorsi mesi: "Avevamo tutto / Pura magia / Ricordi com'era? / Il tempo passa così in fretta / Non sono riuscito a dirti addio".
Niall Horan ha lavorato sul brano assieme al produttore americano Julian Bunetta, che in passato ha firmato alcuni dei più grandi successi degli One Direction. Per arrivare alla versione attuale di End of an Era sono state necessarie numerose riscritture, ma ora entrambi sono convinti di aver raggiunto il miglior risultato possibile.
L'ultimo incontro tra Horan e Payne
Liam Payne è morto il 16 ottobre 2024 a Buenos Aires. Horan l'aveva incontrato per l'ultima volta pochi giorni prima del decesso, durante una tappa del tour The Show tenutasi nella capitale argentina. "È stato bello incontrarlo. Sembrava in forma e abbiamo riso molto, abbiamo ricordato tanti momenti", ha raccontato l'ex membro degli One Direction. In quell'occasione, Payne si trovava a Buenos Aires per rinnovare il visto, tuttavia aveva approfittato dell'occasione per assistere anche al concerto del compagno di band.
I giorni successivi alla morte di Liam Payne
Niall Horan ha scoperto che Liam Payne era morto tramite un messaggio e ha reagito con incredulità alla notizia. "Non ci si aspetta la morte di una persona così giovane, soprattutto quando è passato poco tempo dall'ultimo incontro. Sono passato dallo shock alla tristezza, alla rabbia". Nei giorni successivi, l'ex membro degli One Direction si è immerso nei ricordi, riguardando tantissime foto e video dei momenti trascorsi assieme a Liam. "Subito è arrivata la nostalgia, insieme alla paura, alla tristezza e a tutto ciò che accompagna il dolore".
Anche durante l'intervista con GQ, Niall ha rievocato momenti del passato, parlando delle giornate trascorse in spiaggia, delle serate passate a giocare a Fifa sul bus e a scherzare nel backstage. Ricordi preziosi, che fanno parte di quelle esperienze uniche che possono essere condivise solo da chi le ha vissute sulla propria pelle. "Anche se eravamo circondati da tanti membri dello staff, ci siamo sempre detti che solo noi abbiamo vissuto quell'esperienza, nessun altro ce l'ha".