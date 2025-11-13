Zayn Malik di nuovo in affari con gli One Direction: passo verso la reunion?

L'occasione più recente in cui gli ex membri degli One Direction si sono ritrovati è stata dolorosa e carica di emozione. Il 20 novembre 2024, Harry Styles, Niall Horan, Louis Tomlinson e Zayn Malik si sono riuniti per dare l'ultimo saluto a Liam Payne, scomparso poche settimane prima. La cerimonia, svoltasi in forma privata presso la St Mary's Church di Amersham, nel Buckinghamshire, è stata il primo momento in cui i quattro sono apparsi insieme dal lungo addio del 2016. Le immagini dell'incontro, circolate sui social e riprese dalle testate internazionali, hanno mostrato sguardi commossi e abbracci discreti: un ritrovo che, seppur nato dal dolore, ha ricordato a tutti quanto profondo resti il legame tra i componenti della band che ha segnato un'epoca del pop.