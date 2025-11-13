Zayn Malik di nuovo in affari con gli One Direction: passo verso la reunion?

Dopo dieci anni dall’addio, l’ex membro della band compare di nuovo tra i direttori della società PPM Music Limited. I fan esultano, ma al momento non ci sono conferme su un vero ritorno musicale
© Tgcom24/IPA/Instagram
Sono passati dieci anni dall'addio di Zayn Malik agli One Direction, una separazione che aveva spezzato il cuore di milioni di fan. Ora il nome di Zayn Malik torna a essere collegato a quello della band per una notizia che ha riacceso nei fan la speranza di una reunion. Secondo il tabloid "Mirror", il cantante sarebbe nuovamente tra gli "active director" di PPM Music Limited, la società che gestisce i diritti della band nata a X Factor. Un gesto formale, certo, ma carico di significato per chi non ha mai smesso di sognare una reunion.
Molti fan hanno letto in quella firma una promessa di riavvicinamento. Per molti, è un segnale che profuma di nostalgia: l'eco di un passato in cui cinque ragazzi britannici riempivano stadi e classifiche, diventando il fenomeno musicale di un'intera generazione.
Secondo quanto riportato dal quotidiano britannico, i nuovi documenti depositati presso la Companies House, l'ente che registra le attività societarie nel Regno Unito, indicherebbero Zayn, 32 anni, come direttore attivo della PPM Music Limited insieme a Harry Styles, Louis Tomlinson e Niall Horan. La società, il cui nome riprende il complesso residenziale Princess Park Manor dove gli One Direction vivevano nei primi anni di carriera, continua a gestire i diritti e le attività legate al marchio del gruppo. Tuttavia, non ci sono comunicazioni ufficiali né da parte dei cantanti né dai rispettivi management: la registrazione societaria resta, al momento, l'unico elemento concreto. Un segnale formale, ma sufficiente per riaccendere la speranza di milioni di fan nel mondo, che da anni attendono una possibile reunion dopo l'addio del 2015.
Era marzo 2015 quando Zayn Malik annunciava la sua uscita dal gruppo, dopo cinque anni di successi e tour mondiali. Formatisi nel 2010 durante X Factor, gli One Direction hanno venduto oltre 70 milioni di dischi, conquistato sette Brit Awards e dominato le classifiche con brani come "What Makes You Beautiful" e "Story of My Life". Dopo la sua partenza, anche gli altri membri hanno intrapreso percorsi solisti di grande successo, tra album acclamati e tournée da record. La band, invece, è entrata in una pausa "a tempo indeterminato" nel gennaio 2016, lasciando aperta una ferita che i fan non hanno mai del tutto rimarginato.
L'occasione più recente in cui gli ex membri degli One Direction si sono ritrovati è stata dolorosa e carica di emozione. Il 20 novembre 2024, Harry Styles, Niall Horan, Louis Tomlinson e Zayn Malik si sono riuniti per dare l'ultimo saluto a Liam Payne, scomparso poche settimane prima. La cerimonia, svoltasi in forma privata presso la St Mary's Church di Amersham, nel Buckinghamshire, è stata il primo momento in cui i quattro sono apparsi insieme dal lungo addio del 2016. Le immagini dell'incontro, circolate sui social e riprese dalle testate internazionali, hanno mostrato sguardi commossi e abbracci discreti: un ritrovo che, seppur nato dal dolore, ha ricordato a tutti quanto profondo resti il legame tra i componenti della band che ha segnato un'epoca del pop.
La notizia ha rapidamente invaso i social. Tra messaggi di gioia e meme ironici, gli hashtag dedicati a Zayn e agli One Direction sono tornati in cima alle tendenze mondiali. Molti utenti hanno commentato il gesto come "un segnale del destino", mentre altri preferiscono mantenere la prudenza: "Finché non li vedremo di nuovo insieme sul palco, sarà solo un sogno", scrive un fan su X. Dal canto loro, i protagonisti restano in silenzio. Nessuno dei membri ha rilasciato dichiarazioni o conferme sul futuro del gruppo. Zayn, che a gennaio tornerà a esibirsi dal vivo con una serie di concerti a Las Vegas, continua a promuovere la sua carriera solista. Ma il suo nome accanto a quello dei vecchi compagni, in un documento ufficiale, basta a far riaffiorare tutte le emozioni di un tempo.