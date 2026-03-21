Niall Horan torna con il nuovo album "Dinner Party"
Il cantante irlandese, ex membro One Direction, si prepara anche a un futuro tour per presentare il disco che arriverà in estate
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Niall Horan sta per tornare con il suo quarto album in studio, "Dinner Party", disponibile dail 5 giugno. L'artista irlandese, ex membro degli One Direction, ha rivelato anche la title track, un racconto toccante di come un incontro ad una cena possa creare un senso di connessione unico con l'altra persona. L'album è anticipato dall'omonimo singolo, scritto in collaborazione con John Ryan, Jamie Scott, Afterhrs e Julian Bunetta.
Il tema del disco
"Dinner Party è un ringraziamento al passato e un saluto al presente, che abbraccia sia i grandi eventi della vita sia i piccoli momenti, a volte un po' caotici, che li compongono", spiega Horan. "Gran parte dell'album esplora quel conflitto interiore tra l'innamorarsi e il terrore di perdere l'altra persona, e come quel rischio sia in realtà la parte più bella. Ci sono amore, intimità, paura, perdita, speranza, sogni: tutto questo si intreccia nell'album".
Il tour dedicato
"Dinner Party" sarà, inoltre, presentato in un tour che toccherà Regno Unito ed Europa, le cui date saranno rese note prossimamente. È un album dal sapore cinematografico e organico allo stesso tempo. Julian Bunetta e John Ryan, fedeli collaboratori di Niall Horan, sono i produttori esecutivi. Altri partner creativi coinvolti nel progetto sono i co-autori Afterhrs, Amy Allen, Ian Franzino, Andrew Haas, Steph Jones, Rocky Block e Joel Little.