Niall Horan torna con il nuovo album "Dinner Party"

"Dinner Party è un ringraziamento al passato e un saluto al presente, che abbraccia sia i grandi eventi della vita sia i piccoli momenti, a volte un po' caotici, che li compongono", spiega Horan. "Gran parte dell'album esplora quel conflitto interiore tra l'innamorarsi e il terrore di perdere l'altra persona, e come quel rischio sia in realtà la parte più bella. Ci sono amore, intimità, paura, perdita, speranza, sogni: tutto questo si intreccia nell'album".