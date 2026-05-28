L'assistente personale di Matthew Perry è stato condannato a tre anni e cinque mesi di carcere per il ruolo avuto nella morte per overdose della star di Friends, avvenuta il 28 ottobre 2023 nella sua villa di Pacific Palisades, a Los Angeles. Kenneth Iwamasa, 60 anni, è stato ritenuto colpevole di aver acquistato la ketamina e di aver iniettato a Perry la dose letale. Si conclude così il procedimento giudiziario durato due anni e mezzo e che ha portato alla condanna di cinque persone. Iwamasa è stato infatti l'ultimo dei cinque imputati che si sono dichiarati colpevoli in relazione alla morte di Perry, avvenuta all'età di 54 anni.