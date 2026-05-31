Colin Farrell, il bad boy irlandese compie 50 anni

Colin Farrell, sex symbol di Hollywood
© Ap/Lapresse
© Ap/Lapresse
A Hollywood gli attori passano una vita a fuggire dalle etichette. Colin Farrell ne ha impiegata una buona parte per liberarsi della più ingombrante di tutte: quella bad boy. L'attore irlandese, agli esordi protagonista delle cronache mondane più che di quelle cinematografiche, a 50 anni mostra un uomo diverso, che è riuscito a trasformare il proprio caos in una delle carriere più sorprendenti del cinema contemporaneo.
© Ap/Lapresse
© Ap/Lapresse
Per anni Hollywood lo ha venduto come il ribelle. Capelli spettinati, sigarette accese, notti infinite e una reputazione costruita tanto sui film quanto sugli eccessi. Eppure dietro quell'immagine c'era un attore che cercava disperatamente di non essere imprigionato nel personaggio che gli altri avevano creato per lui. Classe 1976, è nato a Dublino da un padre ex calciatore. Ultimo di quattro figli, ha vissuto un'infanzia normale. A 17 anni ha sostenuto un provino per entrare a far parte della boy band Boyzone, ma è stato scartato. Un rifiuto che lo ha portato trasferirsi per un anno in Australia, dove ha lavorato come cameriere ed è finito addirittura in manette per sospetto omicidio: uno scambio di persona che si risolse in poche ore.
Tornato in Irlanda, Farrell si è iscritto alla Gaiety School of Acting di Dublino. Nel 1996 è arrivato il primo ruolo in Ballykissangel, la serie che lo ha fatto notare da Tim Roth che lo ha scritturato per Zona di guerra. La svolta è arrivata con Joel Schumacher, che gli ha affidato Tigerland e poi In linea con l'assassino, grazie a cui è diventato a 25 anni uno degli attori più richiesti di Hollywood. Da lì, ha recitato con Bruce Willis in Sotto corte marziale, con Tom Cruise in Minority Report e con Ben Affleck per Daredevil e ne La regola del sospetto accanto ad Al Pacino, che lo ha definito "il migliore attore della sua generazione". Più volte è stato inserito nella classifica degli Uomini più sexy del mondo di People.
Mentre il pubblico vedeva il volto da copertina, lui combatteva una battaglia privata contro droga, alcol e un'esposizione mediatica diventata soffocante. Nel 2005 la scelta della riabilitazione segnò il primo vero punto di svolta. Non fu una redenzione immediata, ma l'inizio di una lenta ricostruzione. La rinascita artistica arrivò quando smise di inseguire il blockbuster a ogni costo. In "Bruges", con il suo mix di ironia e malinconia, rivelò un Farrell diverso: fragile, intenso, imprevedibile. Da quel momento la sua carriera prese una direzione più coraggiosa. Lavorò con autori come Yorgos Lanthimos in "The Lobster" e "Il sacrificio del cervo sacro", alternando cinema d'autore e produzioni popolari senza mai perdere credibilità.
Il culmine di questa seconda vita professionale è arrivato con "Gli spiriti dell'isola", film che gli ha regalato alcuni dei riconoscimenti più prestigiosi della carriera e ha confermato ciò che molti sostenevano da tempo: Colin Farrell non era soltanto una star, ma uno dei migliori attori della sua generazione. Persino sotto chili di trucco prostetico è riuscito a sorprendere il pubblico. Il suo Pinguino in "The Batman" e nella successiva serie "The Penguin" ha trasformato un personaggio dei fumetti in un personaggio tragico, feroce e magnetico. Un'altra dimostrazione della sua capacità di scomparire dietro i ruoli.
Ma forse il cambiamento più profondo è avvenuto lontano dai set. Padre di due figli, Farrell ha spesso raccontato quanto la paternità abbia modificato le sue priorità. In particolare il rapporto con James, affetto dalla sindrome di Angelman, lo ha portato a impegnarsi pubblicamente per le famiglie che affrontano la disabilità. Nel 2024 ha creato una fondazione dedicata proprio a questo tema, trasformando un'esperienza personale in una missione collettiva.
A cinquant'anni Colin Farrell rappresenta una rarità nel panorama dello spettacolo: una celebrità che non ha cancellato le proprie cadute ma le ha incorporate nella propria identità. Non ha mai provato a riscrivere il passato né a costruirsi una reputazione immacolata. Ha semplicemente continuato ad andare avanti. Forse è per questo che oggi appare più interessante di quando era il volto più desiderato di Hollywood. Perché dietro il fascino da eterno irlandese ribelle c'è un uomo che ha conosciuto il successo, l'autodistruzione, la paura e la rinascita.