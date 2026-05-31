Colin Farrell, il bad boy irlandese compie 50 anni

Tornato in Irlanda, Farrell si è iscritto alla Gaiety School of Acting di Dublino. Nel 1996 è arrivato il primo ruolo in Ballykissangel, la serie che lo ha fatto notare da Tim Roth che lo ha scritturato per Zona di guerra. La svolta è arrivata con Joel Schumacher, che gli ha affidato Tigerland e poi In linea con l'assassino, grazie a cui è diventato a 25 anni uno degli attori più richiesti di Hollywood. Da lì, ha recitato con Bruce Willis in Sotto corte marziale, con Tom Cruise in Minority Report e con Ben Affleck per Daredevil e ne La regola del sospetto accanto ad Al Pacino, che lo ha definito "il migliore attore della sua generazione". Più volte è stato inserito nella classifica degli Uomini più sexy del mondo di People.