Colin Farrell, il dolore di un padre: "Ecco perché ho messo mio figlio in una struttura protetta"

Colin Farrell ha raccontato la straziante decisione di far ricoverare suo figlio James in una struttura di assistenza a lungo termine. Il figlio 21enne dell'attore e della sua ex compagna Kim Bordenave è affetto dalla sindrome di Angelman, una rara condizione genetica che colpisce il sistema nervoso e causa gravi disabilità fisiche e di apprendimento. La coppia ha preso la difficile decisione di sistemare James, che non parla, in una struttura di assistenza pensando al futuro. "È difficile, alcuni genitori dicono 'Voglio prendermi cura di mio figlio da solo' e io lo rispetto - ha detto l'attore a "Candis Magazine" - ma sono terrorizzato all'idea di cosa potrebbe accadere se domani avessi un infarto e, Dio non voglia, la madre di James, Kim, avesse un incidente d'auto e venisse portata via anche lei e poi James venisse a ritrovarsi da solo?".