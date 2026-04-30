Liam Payne, in un video dell'ex fidanzata l'ultima avventura prima della morte
Kate Cassidy ha condiviso sui social alcuni istanti dell'ultima giornata che ha potuto trascorrere con lui
Liam Payne a cavallo © Instagram
A un anno e mezzo dalla tragica morte di Liam Payne, Kate Cassidy, la sua ex fidanzata, ha voluto condividere sui social il video dell'ultima giornata che ha potuto trascorrere insieme a lui. L'ha fatto per un motivo ben preciso: far capire ai propri follower l'importanza di godersi ogni istante in compagnia delle persone care, perché non si sa mai cosa potrebbe succedere dopo.
L'ultimo momento passato con Kate
Nel filmato, Cassidy si riprende inizialmente a cavallo in un prato, mostrando il proprio abbigliamento prima di inquadrare un istruttore intento a dare indicazioni all'ex membro degli One Direction. Le immagini proseguono con i due che cavalcano insieme, fino a una scena in cui Payne sembra allontanarsi verso l'orizzonte, un dettaglio che oggi appare particolarmente simbolico alla luce della sua morte.
Nel messaggio che accompagna il video, Cassidy invita i fan a non dare nulla per scontato e a vivere pienamente ogni istante con le persone care. Ha spiegato di non immaginare minimamente che quello sarebbe stato il loro ultimo incontro. "Godetevi ogni momento che la vita vi concede. Perché io non sapevo che quella sarebbe stata l'ultima occasione in cui avrei visto il mio fidanzato in questa vita", è l’invito che Cassidy ha voluto mandare ai follower.
La tragica morte di Liam Payne
Come noto, Liam Payne è morto dopo essere precipitato dal balcone della sua stanza presso l'hotel CasaSur Palermo di Buenos Aires, in Argentina. Cassidy era stata con lui nei giorni precedenti, ma era rientrata in Florida due giorni prima della tragedia, dopo un viaggio inizialmente previsto di cinque giorni e poi prolungato a due settimane. Il cantante aveva solo 31 anni.
L'omaggio di Niall Horan all'ex compagno di band
Nelle scorse settimane, un altro ex membro degli One Direction, Niall Horan, ha voluto ricordare Liam Payne con un brano intitolato End of an Era. La canzone è stata creata per elaborare il lutto, come emerge con chiarezza da alcuni passaggi del testo: "Avevamo tutto / Pura magia / Ricordi com'era? / Il tempo passa così in fretta / Non sono riuscito a dirti addio".
Nel corso di un'intervista, Horan ha anche ricordato il suo ultimo incontro con Payne, avvenuto durante una tappa del tour "The Show" svolta a Buenos Aires. "È stato bello incontrarlo. Sembrava in forma e abbiamo riso molto, abbiamo ricordato tanti momenti", ha raccontato l'ex membro degli One Direction.