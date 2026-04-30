Nel messaggio che accompagna il video, Cassidy invita i fan a non dare nulla per scontato e a vivere pienamente ogni istante con le persone care. Ha spiegato di non immaginare minimamente che quello sarebbe stato il loro ultimo incontro. "Godetevi ogni momento che la vita vi concede. Perché io non sapevo che quella sarebbe stata l'ultima occasione in cui avrei visto il mio fidanzato in questa vita", è l’invito che Cassidy ha voluto mandare ai follower.