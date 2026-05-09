Liam Payne, la sua ex Kate Cassidy volta pagina: "Pronta a riaprire il mio cuore"
La compagna dell'ex One Direction racconta il difficile percorso del lutto: "Non pensate che sia passato tutto in fretta, un anno e mezzo senza il mio ragazzo è sembrato un'eternità"
© Da video
A diciotto mesi dalla morte di Liam Payne, Kate Cassidy decide di guardare avanti. Lo fa con un video pubblicato sui social, in cui parla apertamente del dolore vissuto dopo la scomparsa del cantante e della volontà di tornare ad amare. Una confessione sincera, che ha emozionato i fan di tutto il mondo. "Sono pronta a ricominciare a uscire con qualcuno. È passato un anno e mezzo da quando Liam è morto - dichiara l'influencer nel video -. Penso che l'amore dopo una perdita sia un capitolo importante nel percorso del lutto e non so come sarà. Ma so che amavo essere innamorata. Voglio avere dei figli un giorno, voglio una famiglia e so che Liam vorrebbe questo per me e, se i ruoli fossero invertiti, vorrei che fosse felice e che si innamorasse di nuovo".
L'influencer americana, legata a Payne dal 2022 fino alla tragica morte nell'ottobre 2024, ha spiegato di essere pronta a rimettersi in gioco sentimentalmente, pur continuando a custodire il ricordo dell'ex compagno. Parole che raccontano una ferita ancora apertissima, ma anche il bisogno di ritrovare una normalità dopo mesi segnati dall'assenza e dalla nostalgia. Cassidy ha voluto chiarire di non aver mai smesso di amare il cantante britannico, sottolineando come il suo ricordo continuerà ad accompagnarla per sempre. "Amerò sempre Liam e questo non cambierà mai, non importa chi incontrerò e chi entrerà nella mia vita. - ha aggiunto - Penserò a Liam il giorno del mio matrimonio, penserò a lui ogni giorno per il resto della mia vita, ed è scontato".
Il dolore mai nascosto sui social
In quest'ultimo anno, Kate Cassidy ha condiviso più volte con i follower il proprio lutto, pubblicando immagini, video e dediche struggenti dedicate alla star degli One Direction. Solo poche settimane fa aveva mostrato una torta commemorativa per Liam e persino uno scatto creato con l'intelligenza artificiale per riportarlo in vita. Nelle ultime ore, la 25enne ha pubblicato su TikTok un filmato girato durante gli ultimi momenti trascorsi insieme al cantante. I due appaiono sorridenti mentre ballano, si abbracciano e vivono attimi di quotidianità felice. A corredo del video, una frase che ha colpito milioni di utenti: "Questo video è stato girato durante l'ultima ora e l'ultimo giorno che Liam e io abbiamo condiviso in questa vita. Sarò per sempre grata per i momenti meravigliosi che abbiamo condiviso. Mi mancherai per il resto della mia vita, Liam". Poco dopo, su Instagram, un'altra dedica in bianco e nero: "Oggi è passato un anno intero senza di te qui. Odierò per sempre gli addii. Mi manchi, Liam".
Nel lungo sfogo pubblicato online, Kate Cassidy ha anche risposto alle critiche ricevute da chi ritiene troppo presto il suo desiderio di tornare a frequentare qualcuno. "Commenti come questo mi danno davvero fastidio, ma so anche che molti dei miei follower hanno perso una persona cara e voglio solo chiarire ed essere trasparente: non c'è un momento giusto o sbagliato per ricominciare a cercare un partner".
La influencer ha spiegato di aver riflettuto a lungo prima di esporsi pubblicamente, ammettendo di non aver cercato subito una relazione seria, ma di sentire oggi il bisogno di riaprire il proprio cuore. "Non pensate che sia passato tutto in fretta, anche perché per me un anno e mezzo senza il mio ragazzo è sembrato un'eternità. Se il tuo partner ti amava davvero, avrebbe voluto che tu ritrovassi la felicità e l'amore".
"Odio la parola andare avanti"
Nel passaggio più intenso del video, Kate Cassidy ha raccontato quanto sia difficile perfino pronunciare l'espressione "andare avanti", perché il dolore per la perdita di Liam continua a far parte della sua vita quotidiana: "Volevo solo fare questo video perché volevo esprimere quanto sia importante fidarsi del proprio cuore e del proprio istinto quando si sente che è davvero il momento di andare avanti e non vorrei nemmeno pronunciare la parola andare avanti".