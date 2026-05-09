In quest'ultimo anno, Kate Cassidy ha condiviso più volte con i follower il proprio lutto, pubblicando immagini, video e dediche struggenti dedicate alla star degli One Direction. Solo poche settimane fa aveva mostrato una torta commemorativa per Liam e persino uno scatto creato con l'intelligenza artificiale per riportarlo in vita. Nelle ultime ore, la 25enne ha pubblicato su TikTok un filmato girato durante gli ultimi momenti trascorsi insieme al cantante. I due appaiono sorridenti mentre ballano, si abbracciano e vivono attimi di quotidianità felice. A corredo del video, una frase che ha colpito milioni di utenti: "Questo video è stato girato durante l'ultima ora e l'ultimo giorno che Liam e io abbiamo condiviso in questa vita. Sarò per sempre grata per i momenti meravigliosi che abbiamo condiviso. Mi mancherai per il resto della mia vita, Liam". Poco dopo, su Instagram, un'altra dedica in bianco e nero: "Oggi è passato un anno intero senza di te qui. Odierò per sempre gli addii. Mi manchi, Liam".