Treviso, il figlio fermato con un monopattino rubato: il padre arriva completamente ubriaco
Il giovane è stato bloccato su segnalazione del proprietario del mezzo. Il padre è poi risultato positivo all'alcoltest con valore 4 volte oltre il limite
© Istockphoto
Un giovane è stato fermato dalle forze dell'ordine mentre viaggiava su un monopattino rubato. Poco dopo sul posto è arrivato il padre del ragazzo, che è immediatamente apparso in forte stato di alterazione: è infatti risultato positivo all'alcoltest con un tasso alcolemico quattro volte superiore al limite. È accaduto a Castelfranco Veneto, in provincia di Treviso.
Il monopattino e il fermo del giovane
È partito tutto dalla denuncia di un residente del Trevigiano, quando ha notato che un giovane stava tranquillamente circolando per il centro abitato a bordo del monopattino elettrico di sua proprietà. Dopo aver contattato il comando della polizia locale, gli agenti sono intervenuti bloccando il ragazzo.
L'arrivo del padre e il test positivo
Le forze dell'ordine a quel punto hanno contattato i genitori del fermato, informandoli di quanto accaduto e chiedendo loro di recarsi al più presto sul posto. Così, poco dopo, si è palesato davanti agli agenti il padre del ragazzo. Peccato che fosse in uno stato di visibile alterazione. Sottoposto a un controllo di routine, l'uomo ha fatto registrare un tasso alcolemico superiore di oltre quattro volte quello consentito. L'uomo è stato quindi multato.