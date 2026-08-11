Le forze dell'ordine a quel punto hanno contattato i genitori del fermato, informandoli di quanto accaduto e chiedendo loro di recarsi al più presto sul posto. Così, poco dopo, si è palesato davanti agli agenti il padre del ragazzo. Peccato che fosse in uno stato di visibile alterazione. Sottoposto a un controllo di routine, l'uomo ha fatto registrare un tasso alcolemico superiore di oltre quattro volte quello consentito. L'uomo è stato quindi multato.