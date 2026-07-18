Il poliziotto, resosi conto che gli era stato versato addosso materiale infiammabile, ha fatto rapidamente un balzo all'indietro allontanandosi dall'auto. L'uomo nel frattempo era riuscito con un accendino a dare fuoco alla tanica e a lanciarla verso il veicolo della polizia, causando una fiammata improvvisa. Il poliziotto ha afferrato la tanica di benzina e l'ha allontanata dal veicolo, evitando così di ferirsi e che l'auto venisse consumata dalle fiamme. L'uomo è stato arrestato e il tribunale ha disposto per lui l'obbligo di firma. Sul posto è arrivato poco dopo anche un equipaggio dei vigili del fuoco.