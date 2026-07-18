Salvo per un soffio

Oristano, ubriaco fermato a un posto di blocco: getta benzina contro l'agente e dà fuoco, arrestato

È accaduto nel centro di Cabras, in provincia di Oristano. L'agente è riuscito a salvarsi facendo un balzo indietro all'ultimo

18 Lug 2026 - 13:14
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
© Ansa

© Ansa

Quando l'hanno fermato, era senza patente e non riusciva a tenere dritto il volante della sua auto. Non appena gli hanno chiesto di sottoporsi all'alcoltest, però, l'automobilista ha preso una tanica di benzina dal sedile accanto e l'ha lanciato contro l'agente, prima di fare lo stesso con l'auto di servizio delle forze dell'ordine. È accaduto a Cabras, in provincia di Oristano. L'uomo è stato immediatamente fermato e arrestato con l'accusa di tentato incendio e resistenza a pubblico ufficiale.

Google Preferred Site

Il controllo e il liquido infiammabile

 I poliziotti erano impegnato in un controllo di routine quando, nel centro del paese, hanno fermato un'auto. L'uomo alla guida, dopo che gli agenti gli hanno chiesto di accostare il mezzo, non è stato in grado di mostrare la sua patente di guida. E manifestava "sintomi ricollegabili allo stato di ebbrezza alcolica". Durante il controllo, dopo aver insistito con gli agenti affinché non procedessero con alcuna sanzione, il conducente avrebbe preso una tanica di liquido infiammabile dall'interno del veicolo, lanciando una parte del contenuto su un agente e sul veicolo di servizio.

Leggi anche

A Porto Cervo cena da 532 euro (con caffè a 10 euro): lo scontrino che fa discutere

Costringe la moglie incinta a prostituirsi e la picchia se non guadagna: in manette 26enne

La fiammata sull'auto e l'arrivo dei soccorsi

 Il poliziotto, resosi conto che gli era stato versato addosso materiale infiammabile, ha fatto rapidamente un balzo all'indietro allontanandosi dall'auto. L'uomo nel frattempo era riuscito con un accendino a dare fuoco alla tanica e a lanciarla verso il veicolo della polizia, causando una fiammata improvvisa. Il poliziotto ha afferrato la tanica di benzina e l'ha allontanata dal veicolo, evitando così di ferirsi e che l'auto venisse consumata dalle fiamme. L'uomo è stato arrestato e il tribunale ha disposto per lui l'obbligo di firma. Sul posto è arrivato poco dopo anche un equipaggio dei vigili del fuoco.

Ti potrebbe interessare

videovideo
oristano
arresti

Sullo stesso tema