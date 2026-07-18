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Quando l'hanno fermato, era senza patente e non riusciva a tenere dritto il volante della sua auto. Non appena gli hanno chiesto di sottoporsi all'alcoltest, però, l'automobilista ha preso una tanica di benzina dal sedile accanto e l'ha lanciato contro l'agente, prima di fare lo stesso con l'auto di servizio delle forze dell'ordine. È accaduto a Cabras, in provincia di Oristano. L'uomo è stato immediatamente fermato e arrestato con l'accusa di tentato incendio e resistenza a pubblico ufficiale.
Il controllo e il liquido infiammabile
I poliziotti erano impegnato in un controllo di routine quando, nel centro del paese, hanno fermato un'auto. L'uomo alla guida, dopo che gli agenti gli hanno chiesto di accostare il mezzo, non è stato in grado di mostrare la sua patente di guida. E manifestava "sintomi ricollegabili allo stato di ebbrezza alcolica". Durante il controllo, dopo aver insistito con gli agenti affinché non procedessero con alcuna sanzione, il conducente avrebbe preso una tanica di liquido infiammabile dall'interno del veicolo, lanciando una parte del contenuto su un agente e sul veicolo di servizio.
La fiammata sull'auto e l'arrivo dei soccorsi
Il poliziotto, resosi conto che gli era stato versato addosso materiale infiammabile, ha fatto rapidamente un balzo all'indietro allontanandosi dall'auto. L'uomo nel frattempo era riuscito con un accendino a dare fuoco alla tanica e a lanciarla verso il veicolo della polizia, causando una fiammata improvvisa. Il poliziotto ha afferrato la tanica di benzina e l'ha allontanata dal veicolo, evitando così di ferirsi e che l'auto venisse consumata dalle fiamme. L'uomo è stato arrestato e il tribunale ha disposto per lui l'obbligo di firma. Sul posto è arrivato poco dopo anche un equipaggio dei vigili del fuoco.