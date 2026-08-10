È stato arrestato l'uomo a bordo di un auto scappato senza prestare soccorso ferendo un'intera famiglia in un incidente stradale a Coni di Travo, in provincia di Piacenza. Il 42enne, dopo essere stato rintracciato e trasferito in ospedale, era fuggito - per una seconda volta - per raggiungere casa sua. Un bambino di 10 anni è in terapia intensiva in pericolo di vita.
La dinamica dell'incidente
A riportare la notizia è il quotidiano Libertà. L'uomo era alla guida ubriaco e dagli esami tossicologici sono state trovate anche tracce di stupefacenti nel sangue. L'incidente è avvenuto attorno alle 20 di sabato 8 agosto. Una famiglia bresciana, padre e madre di 42 e 36 anni, con due figli di 10 anni, stavano viaggiando verso Bobbio sulla Statale in auto, quando sono stati centrati da un'altra autovettura condotta da un 42enne. Nello schianto, ad avere la peggio è stato uno dei due bambini, che ora si trova in gravissime condizioni all'ospedale Maggiore di Parma.
Gravi anche le condizioni del padre, mentre più lievi sono state le conseguenze per la figlia. Entrambi sono stati condotti all'ospedale di Piacenza. La madre, invece, che era al volante, è rimasta illesa. Dopo aver causato l'incidente, il 42enne è scappato a bordo della sua auto fermandosi solo diverse centinaia di metri dopo, con la propria vettura danneggiata. Lì è stato rintracciato dalle forze dell'ordine che hanno richiesto il suo trasporto in ambulanza, fino al pronto soccorso di Piacenza.
La seconda fuga
Una volta arrivato nella struttura, l'uomo è sceso dal mezzo e si è allontanato a piedi. A quel punto i carabinieri sono riusciti a bloccarlo e a ricondurlo in ospedale. Gli esami - ha spiegato il quotidiano - hanno dimostrato che l'uomo aveva una quantità di alcol nel sangue pari a quasi quattro volte il limite. Inoltre, è risultato positivo anche al test sugli stupefacenti. Di conseguenza, il 42enne è stato arrestato per fuga in seguito di incidente con lesioni personali gravissime, per guida in stato di ebbrezza e uso di sostanze.