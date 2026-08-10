Una volta arrivato nella struttura, l'uomo è sceso dal mezzo e si è allontanato a piedi. A quel punto i carabinieri sono riusciti a bloccarlo e a ricondurlo in ospedale. Gli esami - ha spiegato il quotidiano - hanno dimostrato che l'uomo aveva una quantità di alcol nel sangue pari a quasi quattro volte il limite. Inoltre, è risultato positivo anche al test sugli stupefacenti. Di conseguenza, il 42enne è stato arrestato per fuga in seguito di incidente con lesioni personali gravissime, per guida in stato di ebbrezza e uso di sostanze.