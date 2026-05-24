Milano, ai domiciliari l'uomo che ha investito e ucciso un'anziana sulle strisce pedonali

Il gip di Milano ha disposto gli arresti domiciliari per il 39enne che, il 20 maggio scorso, ha travolto due anziane sorelle che stavano attraversando la strada sulle strisce pedonali dandosi alla fuga senza prestare soccorso. La più anziana delle due donne, di 75 anni, è morta in seguito all'impatto con l'auto. La sorella minore della vittima, di 71 anni, è rimasta ferita in modo grave ed è stata ricoverata in ospedale dove, però, non sarebbe in pericolo di vita. Per l'uomo, risultato positivo all'alcol test e all'assunzione di stupefacenti quando si è costituito alla polizia locale - su suggerimento dei genitori - il pm aveva chiesto il carcere. Il legale del conducente, Paolino Ardia, è riuscito a fargli ottenere i domiciliari.