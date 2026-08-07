Roma, fulmine colpisce uno scout sul Monte Livata: è gravissimo

Un ragazzo di 16 anni è ricoverato in gravissime condizioni nel reparto di Terapia Intensiva del Policlinico Gemelli di Roma dopo essere stato colpito da un fulmine mentre si trovava sul Monte Livata, in provincia di Roma, per un campo scout. Lo riporta il quotidiano La Repubblica. Il sedicenne è stato soccorso immediatamente dai compagni del gruppo che hanno allertato il 118 e contemporaneamente hanno iniziato il massaggio cardiaco riuscendo a rianimare il giovane.
I soccorsi
Sul posto, secondo quanto riportato dal quotidiano, al momento dell'arrivo dei soccorsi era in atto un violento temporale. Maltempo che ha quindi reso particolarmente difficoltose le operazioni di soccorso. Oltre agli operatori del 118 sul posto si sono portati anche gli uomini della protezione civile e i carabinieri. Il giovane è stato trasportato d'urgenza in ospedale.