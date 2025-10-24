Sardegna, folgorato da un fulmine mentre fa la doccia: muore un 67enne

L'uomo si era recato nel suo ovile per controllare il bestiame. I familiari non lo hanno visto rientrare a casa e, preoccupati, si sono recati sul luogo. Una volta lì, si sono resi conto di quanto successo e hanno dato l'allarme. Inutili i soccorsi
In Sardegna, precisamente a Sant'Anna Arresi, nel Sulcis Iglesiente, un 67enne è morto dopo essere stato folgorato da una scarica elettrica causata da un fulmine. È accaduto mercoledì, durante un temporale che ha investito la zona. Lo riporta L'Unione Sarda, la quale aggiunge che quando è accaduto, l'uomo, Fernando Pirosu, di Teulada, ma residente a Sant'Anna Arresi, era sotto la doccia.
L'uomo si era recato nel suo ovile per controllare il bestiame. Stando al sito di informazione CagliariToday, Pirosu stava facendo la doccia all'interno di un magazzino usato come deposito quando "un fulmine si è abbattuto sul fabbricato e la scossa per lui è stata fatale".
I familiari non lo hanno visto rientrare a casa e, preoccupati, si sono recati all'ovile. Una volta lì, si sono resi conto di quanto successo e hanno dato l'allarme. Inutili i soccorsi. "La nostra comunità è davvero scossa da questa tragedia. Ci stringiamo alla compagna e alla figlia", ha dichiarato il sindaco di Sant'Anna Arresi, Paolo Dessì.