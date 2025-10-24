Sardegna, folgorato da un fulmine mentre fa la doccia: muore un 67enne

I familiari non lo hanno visto rientrare a casa e, preoccupati, si sono recati all'ovile. Una volta lì, si sono resi conto di quanto successo e hanno dato l'allarme. Inutili i soccorsi. "La nostra comunità è davvero scossa da questa tragedia. Ci stringiamo alla compagna e alla figlia", ha dichiarato il sindaco di Sant'Anna Arresi, Paolo Dessì.