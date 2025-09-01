Logo Tgcom24
all'esterno della sua casa

Firenze, muore colpito da un fulmine mentre dà da mangiare al cane

A Castelfiorentino sembra che il fulmine abbia prima colpito un filo di ferro, di quelli usati per stendere la biancheria, poi sarebbe "rimbalzato" sulla ciotola

01 Set 2025 - 18:13

Un uomo di 65 anni è morto a Castelfiorentino (Firenze) dopo essere stato colpito da un fulmine mentre stava dando da mangiare al suo cane all'esterno della sua casa. Sembra che il fulmine abbia prima colpito un filo di ferro, di quelli usati per stendere la biancheria, poi sarebbe "rimbalzato" sulla ciotola, sempre di metallo, del cibo del cane, colpendo quindi il 65enne. Sul posto è intervenuto il personale del 118 insieme ai carabinieri. La procura ha comunque disposto l'autopsia per stabilire con certezza le cause della morte dell'uomo. 

L'autopsia

 Il 65enne è stato trovato riverso a terra nel giardino della sua abitazione da una vicina che ha lanciato l'allarme. Il medico legale, in base a una prima ispezione, ha rinvenuto una lesione, il foro di entrata del fulmine ma non quello di uscita. Di norma, devono essere presenti entrambi. Da qui la necessita di ulteriori accertamenti, anche se non sembrano esserci dubbi sulla fatalità della tragedia.

Il precedente ad Arezzo

 Qualche giorno fa ad Arezzo un altro uomo, uscito con l'ombrello, per cercare il gatto spaventato dal temporale, ha subito una lieve folgorazione a causa di un fulmine caduto a pochi metri di distanza. L'uomo, appassionato meteorologo, se l'è cavata con un grande spavento e qualche conseguenza lieve: "Ho sbagliato - ha raccontato - mi sono fatto prendere dall'ansia per l'animale, uscire all'aperto in quelle condizioni è pericoloso. È stata una lezione". 

