Firenze, muore colpito da un fulmine mentre dà da mangiare al cane

Qualche giorno fa ad Arezzo un altro uomo, uscito con l'ombrello, per cercare il gatto spaventato dal temporale, ha subito una lieve folgorazione a causa di un fulmine caduto a pochi metri di distanza. L'uomo, appassionato meteorologo, se l'è cavata con un grande spavento e qualche conseguenza lieve: "Ho sbagliato - ha raccontato - mi sono fatto prendere dall'ansia per l'animale, uscire all'aperto in quelle condizioni è pericoloso. È stata una lezione".