Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
Sulla statale tra Nociglia a Surano

Motociclista muore colpito da un fulmine in Salento

Vittima un turista romano 42enne. Nella zona c'era un temporale

18 Ago 2025 - 14:34
© Afp

© Afp

Un turista di 42 anni, residente a Roma e in vacanza in Salento, è morto dopo essere stato colpito da un fulmine mentre percorreva con la sua moto la statale 275, nel tratto che collega Nociglia a Surano, nel Basso Salento. La zona era interessata da un temporale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo. Il fulmine lo ha sbalzato dalla sua moto e lo ha folgorato.

Leggi anche

Fulmine sul Monte Cimone colpisce runner, abiti bruciati e attrezzatura fusa: "Solo un fastidio all'orecchio"

Nel Teramano un 15enne viene colpito da un fulmine: è gravissimo

Ti potrebbe interessare

fulmine
salento
motociclista

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Sullo stesso tema