Motociclista muore colpito da un fulmine in Salento

Un turista di 42 anni, residente a Roma e in vacanza in Salento, è morto dopo essere stato colpito da un fulmine mentre percorreva con la sua moto la statale 275, nel tratto che collega Nociglia a Surano, nel Basso Salento. La zona era interessata da un temporale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo. Il fulmine lo ha sbalzato dalla sua moto e lo ha folgorato.