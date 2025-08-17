Logo Tgcom24
DURANTE UN TEMPORALE

Nel Teramano un 15enne viene colpito da un fulmine: è gravissimo

Il giovane si trovava in compagnia del padre in un luogo all'aperto: trasportato all'ospedale dell'Aquila si trova in rianimazione

17 Ago 2025 - 21:19
© ansa

© ansa

Un ragazzo di 15 anni è stato colpito da un fulmine nel pomeriggio mentre si trovava all'aperto. L'episodio è avvenuto in località Coppo a Crognaleto (Teramo) durante un violento temporale che ha interessato le aree interne dell'Abruzzo. Il giovane si trovava in compagnia del padre che ha subito allertato il 118. Soccorso, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Salvatore dell'Aquila con l'elicottero. Le sue condizioni sono gravissime, la prognosi resta riservata. Sul posto anche le forze dell'ordine. Il giovane si trova in rianimazione. 

