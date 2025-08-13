Fulmine sul Monte Cimone colpisce runner, abiti bruciati e attrezzatura fusa: "Solo un fastidio all'orecchio"

Leonardo Nistri, 35 anni, di Prato, stava partecipando alla Cima Taruffi Trail quando, a quasi duemila metri di quota, un fulmine lo ha colpito a distanza ravvicinata. Era il 26 luglio, lungo il crinale dell'Appennino tosco-emiliano, quando la scarica elettrica è caduta a un metro da lui, facendolo svenire all'istante. I soccorritori e alcuni partecipanti, raggiungendolo, hanno temuto il peggio. E invece, dopo l'intervento del Soccorso alpino e il trasporto in elicottero al Maggiore di Bologna, l'atleta si è risvegliato praticamente illeso. Solo un leggero fastidio all'orecchio e un ricordo indelebile di quei secondi che potevano trasformarsi in tragedia. La violenza dell'impatto ha bruciato e bucato i vestiti, sciogliendo le punte delle bacchette da trekking, ma non ha fermato la voglia di correre del trail runner toscano, già pronto a tornare alle gare a settembre.