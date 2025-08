Negli Usa il fulmine più lungo mai registrato: misura 829 chilometri

A stabilire il record è il Comitato per gli estremi meteorologici e climatici del Wmo, utilizzando i dati satellitari. I risultati sono stati pubblicati sulla rivista Bulletin of the American Meteorological Society. Il fulmine, la cui lunghezza è stata misurata con un margine di errore di otto chilometri, risale all'ottobre 2017, ma non era stato identificato durante l'analisi iniziale della tempesta del 2017, ma che costituisse un record è emerso solo successivamente. Estendendosi dal Texas orientale fino a Kansas City, il fulmine del 2017 ha coperto una distanza pari a quella che separa Parigi e Venezia.