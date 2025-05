Clima, aumentano gli eventi meteo estremi in Italia: sono 110 da inizio anno

Sempre di più gli eventi meteo estremi in Italia: da inizio anno sono 110 (a metà maggio) quelli registrati dall'Osservatorio Città Clima di Legambiente. Gli eventi estremi in questo 2025, spiega sempre Legambiente, sono in aumento del 31% rispetto allo stesso periodo del 2024 (84 eventi). Tra i fenomeni più ricorrenti ci sono allagamenti da piogge intense (34), danni da vento (23) ed esondazioni fluviali (14).