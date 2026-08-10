Morto dopo nove anni di coma per un formaggio a latte crudo, la commozione del papà: "Abbiamo perso la felicità"

"Noi abbiamo perso la felicità, da allora non la proviamo più", confessa, aggiungendo di aver fatto a Mattia due promesse. "Gli avevo detto che l’avrei salvato, e non ce l’ho fatta, e che tragedie come questa non sarebbero successe mai più". Poi aggiunge, con voce rotta: "Non è possibile vedere il proprio figlio morire per un pezzo di formaggio. Questa promessa la manterrò".