In coma dopo aver mangiato formaggio a latte crudo, morto il 13enne Mattia Maestri

Era in stato vegetativo dal 2017 dopo aver mangiato del formaggio a latte crudo contaminato da Escherichia coli. Mattia Maestri, 13 anni, è morto nelle ultime ore. Lo ha annunciato il papà, Giovanni Battista che in tutti questi anni si è battuto per ottenere giustizia processuale. "Il nostro Mattia ci ha lasciato e a nome suo vi ringrazio per aver contribuito a rendere meno dolorosa la sua scomparsa", ha detto il padre che ha anche pubblicato un volume, "La verità sui pericoli dei formaggi a latte non pastorizzato", recentemente presentato in Senato. La vicenda di Mattia aveva profondamente colpito l’opinione pubblica trentina e nazionale.