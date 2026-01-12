Genova, 17 bambini intossicati a una festa: ipotesi monossido

Tutti sono stati sottoposti a trattamento iperbarico dopo una sospetta intossicazione da monossido di carbonio avvenuta a una festa
Diciassette bambini e sette adulti sarebbero stati intossicati dal monossido di carbonio prodotto da una stufetta malfunzionante che si trovava all'interno della sala dove stavano partecipando a una festa. La celebrazione, in un locale messo a disposizione da una congregazione religiosa in via Gio Batta Roggerone a Genova Rivarolo, in alta Val Bisagno, si è conclusa con il ricovero in ospedale di chi vi stava partecipando.
I primi ad accusare qualche malessere sono stati i più piccoli, di età compresa fra i tre mesi e i 12 anni. Poco dopo, anche gli adulti hanno iniziato a sentirsi male. I più giovani sono stati ricoverati all'ospedale Gaslini di Genova. Alcuni di loro sono stati sottoposti a ossigenoterapia ma, fanno sapere dall'ospedale, "tutti i pazienti sono costantemente sorvegliati e monitorati dal personale sanitario, non sono in pericolo di vita e si trovano in condizioni cliniche stabili". Gli adulti sono, invece, stati ricoverati all'ospedale San Martino dove hanno ricevuto un trattamento iperbarico.