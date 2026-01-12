Cuneo, padre e figlio trovati morti in casa intossicati dal monossido di carbonio

Un padre e un figlio sono stati trovati morti in un'abitazione a Guarene, in provincia di Cuneo. Il decesso sarebbe dovuto, secondo una prima ricostruzione, a una probabile intossicazione da monossido di carbonio. Le vittime sono Paolo Foglino, 57enne titolare, insieme a due soci, del noto ristorante di Alba "Osteria dei sognatori", e il figlio 17enne Francesco. L'abitazione si trova nella frazione di Castelrotto, sulla strada per Alba.