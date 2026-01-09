Logo Tgcom24
Coniugi trovati morti in casa, ipotesi esalazioni di monossido

Le due vittime, di nazionalità tedesca, sono state rinvenute in un'abitazione di Campagna di Lonato del Garda.

09 Gen 2026 - 09:50
© Ansa

© Ansa

Una coppia di 61 e 62 anni è stata trovata morta, nella giornata di giovedì 8 gennaio, all'interno della propria abitazione nella frazione Campagna di Lonato del Garda, nel Bresciano. Al momento l''ipotesi più accreditata è che il decesso sia avvenuto diversi giorni prima del ritrovamento dei cadaveri e che sia stato causato da esalazioni di monossido di carbonio. I coniugi erano di nazionalità tedesca e vivevano stabilmente in Germania. Quella di Campagna di Lonato era la loro seconda casa.

