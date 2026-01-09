Coniugi trovati morti in casa, ipotesi esalazioni di monossido

Una coppia di 61 e 62 anni è stata trovata morta, nella giornata di giovedì 8 gennaio, all'interno della propria abitazione nella frazione Campagna di Lonato del Garda, nel Bresciano. Al momento l''ipotesi più accreditata è che il decesso sia avvenuto diversi giorni prima del ritrovamento dei cadaveri e che sia stato causato da esalazioni di monossido di carbonio. I coniugi erano di nazionalità tedesca e vivevano stabilmente in Germania. Quella di Campagna di Lonato era la loro seconda casa.