Con la ripresa delle lezioni, per molti studenti il rientro a scuola non è solo una questione di orari e libri. È un passaggio che riaccende aspettative, confronti, paura del giudizio e bisogno di appartenenza. Ansia, irritabilità, chiusura o un uso compulsivo dello smartphone possono comparire già nei primi giorni, e non sempre è facile capire quando si tratti di una reazione normale o quando invece sia il caso di prestare attenzione. Abbiamo intervistato la psicoterapeuta Elisa Marcheselli, che spiega quali segnali osservare, il peso dei social e dell’IA e che cosa possono fare concretamente i genitori in questa fase.