Valditara a Skuola.net: "Presto istituti tecnici e professionali saranno licei, metteremo un limite agli stranieri in classe"

Vita di classe: continua l’impegno su cellulari, psicologo, affettività e condotta - Entrando più nel cuore della vita di classe, a un anno dallo stop ai cellulari a scuola, Valditara si dice soddisfatto: "Il bilancio è stato molto positivo, da tanti punti di vista. Innanzitutto perché grandi nazioni, che sono state all'avanguardia nella digitalizzazione e nell'uso del cellulare a scopo didattico, ci hanno seguito". I ragazzi, a detta del ministro, hanno riscoperto soprattutto il piacere di stare insieme: "Per fortuna che abbiamo vietato i cellulari, perché abbiamo recuperato la socialità nell'intervallo, siamo tornati a guardarci negli occhi, a parlarci insieme".