Poca concorrenza, scarsi controlli, usato ostacolato: ecco 10 motivi per cui i libri scolastici costano cari

Perché se è vero che alle elementari i libri sono gratis perché li passa lo Stato - o meglio gli enti locali - alle medie e alle superiori la spesa ricade sulle famiglie: il costo dei testi scolastici (fino a 1.200 euro per un ciclo di scuola superiore) non è aumentato più dell'inflazione. Ma con stipendi fermi e mercato dell'usato fortemente ostacolato da alcune pratiche per i portafogli più deboli, settembre è il mese da segnare in rosso sul calendario, soprattutto quest'anno che in prima elementare e media debuttano le nuove indicazioni nazionali che giustificano la produzione in massa di nuove edizioni.