Ritorno a scuola il 1° ottobre "come una volta"? Il 78% dei docenti è d'accordo | C'entra il caldo record

Quasi 8 docenti su 10 vorrebbero iniziare il 1° ottobre - In effetti, siamo uno dei Paesi d’Europa dove l’anno scolastico dura di più in termini di giorni: in Francia, ad esempio, si limitano a 180 giorni mentre in Finlandia e Germania a 188. C’è anche da dire che in questi paesi il tempo pieno - anche alle superiori - è quasi la regola per via di strutture che consentono lo svolgimento di attività pomeridiane: da noi la maggior parte di scuole medie e superiori non sarebbe attrezzata, riducendo di conseguenza le ore destinate alla formazione. Cosa di cui tiene ben conto il restante 21,8% del campione interpellato: in altre parole, quasi quattro docenti su cinque tra quelli che hanno partecipato alla rilevazione sarebbero pronti a modificare in modo sostanziale il calendario attuale pur di evitare le settimane più calde di settembre.