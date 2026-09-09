Scuole italiane a pezzi, 68 crolli in un anno

Il cambiamento climatico, con l’innalzamento delle temperature e il rischio di eventi meteorologici estremi, è ormai diventato un fattore di rischio strutturale su cui il nostro Paese non può più fare finta di niente. A questo non sfugge neanche il sistema scolastico: quasi un istituto su 5 è ormai esposto al pericolo di alluvioni e 1 su 8 è in una zona a rischio frane. Il tutto, mentre le aule durante i mesi caldi bollono: meno di 1 scuola su 10 è attrezzata per combattere il caldo asfissiante.