L’IA è già entrata a scuola: 8 studenti su 10 la usano regolarmente ma (praticamente) senza regole

“L’intelligenza artificiale rappresenta una delle trasformazioni più rilevanti con cui il sistema educativo e il mondo del lavoro sono chiamati oggi a confrontarsi. Come mostrano i risultati dell'indagine - sottolinea Alessandro Nodari, Responsabile di Gi Edu - gli studenti hanno già iniziato a utilizzarla e, proprio per questo, è importante che la scuola li aiuti a comprenderne opportunità e limiti, accompagnandoli verso un approccio consapevole, critico e responsabile”.