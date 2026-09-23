I risultati hanno mostrato che dopo un periodo di controllo dell'infezione, a partire dall'autunno 2023 si è osservato un marcato aumento del morbillo nel nostro Paese. Nel 2024 sono stati notificati 1.045 casi, 946 dei quali successivamente confermati in laboratorio. Nel 2025 si è osservata una flessione, con una diminuzione a 497 casi . Oltre il 90% dei contagi si sono verificati in persone che non erano vaccinate e quasi il 6% in persone che avevano ricevuta una sola dose di vaccino. La situazione del 2026 mostra una ripresa dei contagi.